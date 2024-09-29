Воздушная тревога в Акко и окрестностях. Около 25 ракет запущены в сторону Хайского залива

В 18:28 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в Акко и окрестностях. Местные жители сообщают о взрыве в районе Хайфского залива.

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что был зафиксирован запуск не менее 25 ракет, часть из них была перехвачена, часть упала на незастроенной местности.

За несколько минут до этого воздушная тревога была объявлена в поселках Штула и Нетуа, на границе с Ливаном.

Информация уточняется.