Источник: пункты "ускоренной репатриации" могут закрыться в середине апреля

Пункты One Stop Shop, которые были открыты в городах Израиля после начала войны в Украине для того, чтобы подлежащие репатриации туристы могли пройти процесс оформления гражданства в Израиле по ускоренной схеме, могут закрыться уже в середине апреля.

Об этом редакции NEWSru.co.il сообщил знакомый с ситуацией источник.

В настоящий момент эти пункты формально открыты до 1 июня, однако, по словам источника нашей редакции, ведутся обсуждения о закрытии этих пунктов уже 15 апреля.

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Речь идет о пунктах для смены статуса, где потенциальных репатриантов принимают сотрудники "Натива", Управления регистрации населения и министерства алии и интеграции.

Формально этими пунктами управляет министерство алии и интеграции. Пресс-служба министерства пока не ответила на наш официальный запрос, поданный на прошлой неделе.

Отметим, что поток новых репатриантов из Украины и, прежде всего, России, резко возросший в сентябре 2022 года, после объявления "частичной мобилизации" в РФ, спал. Однако оформление документов на репатриацию в консульских отделах посольств Израиля в этих странах по-прежнему является очень длительной процедурой.

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