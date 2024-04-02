x
02 апреля 2024
|
последняя новость: 22:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 апреля 2024
|
02 апреля 2024
|
последняя новость: 22:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме демонстрант лег под колеса автомобиля с водометом, чтобы остановить его

время публикации: 02 апреля 2024 г., 22:30 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 22:30
В Иерусалиме демонстрант лег под колеса автомобиля с водометом, чтобы остановить его
Chaim Goldberg/Flash90

Новостная служба N12 сообщила, что возле дома семьи Нетаниягу на улице Аза в Иерусалима полиция применила против демонстрантов водометы с дурнопахнущей смесью "Буаш" ("Скунс"). Один из демонстрантов лег под колеса спецавтомобиля с водометом, остановив его продвижение.

Демонстранты покинули улицу Аза и направились к резиденции президента Израиля Ицхака Герцога.

Демонстрант, остановивший водомет, остался лежать под машиной и после того, как остальные покинули площадь.

Третий вечер подряд в Иерусалиме проходят антиправительственные демонстрации, участники которых требуют роспуска парламента, проведения досрочных выборов. Демонстранты также требуют от правительства заключения сделки с ХАМАСом, в рамках которой будут возвращены похищенные террористами израильтяне.

fb tel insta twitter youtube tictok