В Иерусалиме демонстрант лег под колеса автомобиля с водометом, чтобы остановить его

Новостная служба N12 сообщила, что возле дома семьи Нетаниягу на улице Аза в Иерусалима полиция применила против демонстрантов водометы с дурнопахнущей смесью "Буаш" ("Скунс"). Один из демонстрантов лег под колеса спецавтомобиля с водометом, остановив его продвижение.

Демонстранты покинули улицу Аза и направились к резиденции президента Израиля Ицхака Герцога.

Демонстрант, остановивший водомет, остался лежать под машиной и после того, как остальные покинули площадь.

Третий вечер подряд в Иерусалиме проходят антиправительственные демонстрации, участники которых требуют роспуска парламента, проведения досрочных выборов. Демонстранты также требуют от правительства заключения сделки с ХАМАСом, в рамках которой будут возвращены похищенные террористами израильтяне.