x
02 апреля 2024
|
последняя новость: 22:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 апреля 2024
|
02 апреля 2024
|
последняя новость: 22:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме произошли столкновения между демонстрантами и полицией

время публикации: 02 апреля 2024 г., 22:19 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 22:49
В Иерусалиме произошли столкновения между демонстрантами и полицией
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в ходе факельного шествия к дому семьи Нетаниягу на улице Аза, демонстранты нарушили предварительные договоренности о маршруте шествия и пытались подойти к дому должностного лица ближе, чем это было разрешено.

В социальные сети выложено видео, на котором можно увидеть, как полицейские тащат по земле Айелет Мецгер, невестку Йорама Мецгера, похищенного и удерживаемого террористами в секторе Газы.

Пресс-служба полиции сообщила, что часть демонстрантов приблизились к дому семьи Нетаниягу ближе, чем это разрешено решением БАГАЦа. "Полицейские остановили демонстрантов и оттеснили тех, кто отказался подчиняться распоряжениям полицейских. Следует подчеркнуть: что ни на одном из этапов не было угрозы для дома главы правительства, ни один демонстрант физически к нему не приблизился", – говорится в сообщении.

Полиция также сообщила, что часть демонстрантов участвовали в перекрытии проезжай части и бросали зажженные факелы в сторону конной полиции.

Один человек прорвал полицейское заграждения, увлекая за собой других участников демонстрации.

Новостная служба N12 сообщила, что полиция применила против демонстрантов водомет с дурнопахнущей смесью "Буаш" ("Скунс"). Один из демонстрантов лег под колеса спецавтомобиля с водометом, остановив его продвижение.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2024

Против депутата Кнессета Наамы Лазими может быть начато полицейское расследование
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2024

Третий вечер подряд возле Кнессета проходят антиправительственные демонстрации
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2024

179-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2023

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе