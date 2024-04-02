В Иерусалиме произошли столкновения между демонстрантами и полицией

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в ходе факельного шествия к дому семьи Нетаниягу на улице Аза, демонстранты нарушили предварительные договоренности о маршруте шествия и пытались подойти к дому должностного лица ближе, чем это было разрешено.

В социальные сети выложено видео, на котором можно увидеть, как полицейские тащат по земле Айелет Мецгер, невестку Йорама Мецгера, похищенного и удерживаемого террористами в секторе Газы.

משטרת ישראל גוררת על הריצפה את איילה מצגר. בואו נחשוב חיובי, לפחות לא אזקו אותה וגרמו לה להקיא על עצמה, כפי שעשו למפגינה בשבוע שעבר. כולל חיפושים בעירום. pic.twitter.com/fWN4x4zVAA — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) April 2, 2024

Пресс-служба полиции сообщила, что часть демонстрантов приблизились к дому семьи Нетаниягу ближе, чем это разрешено решением БАГАЦа. "Полицейские остановили демонстрантов и оттеснили тех, кто отказался подчиняться распоряжениям полицейских. Следует подчеркнуть: что ни на одном из этапов не было угрозы для дома главы правительства, ни один демонстрант физически к нему не приблизился", – говорится в сообщении.

Полиция также сообщила, что часть демонстрантов участвовали в перекрытии проезжай части и бросали зажженные факелы в сторону конной полиции.

Один человек прорвал полицейское заграждения, увлекая за собой других участников демонстрации.

Новостная служба N12 сообщила, что полиция применила против демонстрантов водомет с дурнопахнущей смесью "Буаш" ("Скунс"). Один из демонстрантов лег под колеса спецавтомобиля с водометом, остановив его продвижение.