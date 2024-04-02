Госконтролер опубликовал отчет о частных резиденциях Нетаниягу, Беннета и Лапида

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал во вторник, 2 апреля, специальный отчет о резиденциях премьер-министров. Госконтролер выявил, что длительная неэффективность, демонстрируемая офисом премьер-министра на протяжении десятилетия в вопросе строительства нового здания для канцелярии главы правительства и ремонте его официальной резиденции, повлекла за собой значительные расходы на обеспечение безопасности и на строительство в частных резиденциях премьер-министров. Это привело к неэффективности и растрате государственных средств, а также к строительству на частной собственности, что порождает нежелательное переплетение частных и общественных интересов.

Госконтролер Энгельман: "Строительные работы и обеспечение безопасности резиденций премьер-министров отражают неэффективность и растрату государственных средств. Это вызывает возмущение. Невозможно объяснить, как стартап нация не смогла построить резиденцию для премьер-министра Израиля в течение целого десятилетия, и даже ремонт резиденции на улице Бальфур затянулся на многие годы. Вместо этого офис премьер-министра потратил в последние годы около 56 миллионов шекелей на строительство и обеспечение безопасности частных резиденций премьер-министров – депутата Кнессета Нетаниягу (27 миллионов шекелей), Беннета (25 миллионов шекелей) и депутата Кнессета Лапида (4 миллиона шекелей)".

"Даже во время войны мне так и не предоставили объяснений, почему тратятся десятки миллионов шекелей на обеспечение безопасности частных резиденций премьер-министра Нетаниягу. Учитывая, что резиденция на улице Газа вообще не адаптирована к военному периоду, и поэтому в первые недели войны премьер-министр там не находился. Строительство на территории частной собственности приводит к нежелательному переплетению частных и общественных интересов. Офис премьер-министра также не предоставил объяснений, почему вместо того, чтобы тратить впустую десятки миллионов шекелей на ремонт частных резиденций, офис не приобрел альтернативную квартиру в Иерусалиме, которая бы принадлежала государству, в которую были бы инвестированы государственные средства, и которая была бы в распоряжении всех премьер-министров", – заявляет Энгельман.

"Нынешнее положение вещей неприемлемо. Ответственность в этом вопросе должна ложиться на соответствующие государственные органы, на премьер-министра, депутата Кнессета Нетаниягу, и на всех будущих премьер-министров. Они обязаны с сегодняшнего дня следовать принципам эффективности и экономии – эти принципы должны стать ключевыми в процессе рассмотрения и принятия решений по этому вопросу. Действия, основанные на этих принципах, обязательны в первую очередь по этическим и общественным соображениям, особенно в тех случаях, когда государственные расходы связаны с частной резиденцией премьер-министра", – сказано в отчете.

"Государство Израиль уже десятилетие пытается построить новые здания для официальной канцелярии и резиденции главы правительства. Работа в этом направлении стартовала еще в 2014 году в рамках проекта "Альмог", направленного на обеспечение премьер-министра и других ключевых фигур в управлении государством защитой и функциональной инфраструктурой, которые гарантируют их выживание и непрерывность действий как в рутинных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях. Проект планировалось осуществить на территории правительственного кампуса в Иерусалиме. После приостановления проекта "Альмог" в октябре 2018 года, канцелярия главы правительства начала в 2019 году разрабатывать альтернативный проект под названием "Шира", реализация которого запланирована в другом месте", – указано в отчете госконтролера.

Госконтролер установил, что примерно через десять лет после принятия решения о реализации первоначального проекта (проекта "Альмог"), потерпевшего неудачу, еще не было принято решение, позволяющее начать альтернативный проект (проект "Шира"), и он до сих пор не стартовал. Большинство дефектов, выявленных в отчете государственного контролера за 2020 год по этому вопросу, связанных с задержкой реализации проекта на несколько лет, не были исправлены.

Госконтролер Энгельман рекомендует канцелярии главы правительства принять меры по исправлению всех дефектов, подробно описанных в настоящем отчете, ускорить принятие решения об утверждении проекта строительства здания канцелярии премьер-министра и его официальной резиденции, а также предоставить подходящую резиденцию премьер-министру с точки зрения безопасности, функциональной и бюджетной эффективности до тех пор, пока не будет построена новая резиденция. Ввиду реализации сценария войны в октябре 2023 года, во время которого "премьер-министру и его семье не положено оставаться в квартире", то есть в официально-альтернативной резиденции, канцелярии главы правительства рекомендуется пересмотреть реализацию планов по обеспечению необходимых мер безопасности резиденции на улице Газа, собственность которой по состоянию на август 2023 года оценивается примерно в 18 миллионов шекелей, и вместо этого рассмотреть возможность покупки здания или аренды здания для официальной резиденции премьер-министра, которая удовлетворит все необходимые потребности с точки зрения безопасности, передает пресс-служба Управления госконтролера.