Нетаниягу подтвердил, что удар по сотрудникам WCK в Газе нанес ЦАХАЛ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выписался из больницы после операции по удалению грыжи. Канцелярия главы правительства распространила его заявление.

"‎Меня выписывают из больницы "Адаса Эйн-Керем". В последние сутки она стала моим кабинетом. Мы продолжали работать и отсюда. Благодарю профессора Пикарского и замечательный медицинский персонал больницы, которые провели успешную операцию по удалению грыжи. Благодарю вас, граждане Израиля, за пожелания выздоровления. Я выздоравливаю, спасибо вам. К сожалению, в последние сутки произошел трагический инцидент – непреднамеренный удар наших сил по мирным людям в секторе Газы. На войне такое бывает. Мы проверяем всё до последней детали, находимся в контакте с правительствами и сделаем всё, чтобы подобное не повторилось".

Отметим, что до заявление Нетаниягу командование ЦАХАЛа воздерживалось от однозначного подтверждения того факта, что удар по машине World Central Kitchen (WCK) был нанесен израильскими военными.

Пресс-служба Армии обороны Израиля публиковала соболезнования по поводу гибели сотрудников организации World Central Kitchen в ходе военных действий в секторе Газы и заявляла, что будет проведено тщательное расследование, результаты которого будут опубликованы. Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил со специальным сообщением на английском языке, заявив: "Сегодня ночью в секторе Газы произошел инцидент, в результате которого трагически погибли сотрудники World Central Kitchen, выполняющие жизненно важную миссию: предоставлять еду нуждающимся. Как профессиональная армия, соблюдающая международное законодательство, мы обязуемся тщательно и прозрачно проанализировать свои действия. Я только что побеседовал с основателем World Central Kitchen, шеф-поваром Хосе Андерсом, и от имени Армии обороны Израиля выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и всей организации World Central Kitchen. Мы выражаем соболезнования также всем государствам, нашим партнерам, которые делали и продолжают делать все, чтобы помочь нуждающимся. Мы детально изучим этот инцидент на самом высоком уровне, чтобы понять, что именно случилось и как это произошло. Мы проведем расследование, чтобы изучить этот серьезнейший инцидент и извлечь необходимые уроки, это поможет нам снизить вероятность подобных случаев в будущем. Расследованием инцидента будет заниматься следственный аппарат генерального штаба: независимый, профессиональный экспертный орган. В течение последних месяцев ЦАХАЛ работает в тесном сотрудничестве с World Central Kitchen, чтобы помочь им выполнить свою благородную миссию – доставить жителям сектора Газы продовольствие и гуманитарную помощь. Эта организация также пришла на помощь Израилю после резни 7 октября, и они были одними из первых, кто прибыл помочь нам. Работа World Central Kitchen критически важна – они находятся на переднем фронте гуманитарной помощи. Мы выясним все обстоятельства произошедшего и полностью опубликуем результаты этого расследования".

Ранее ХАМАС объявил, что в районе Дир аль-Балаха, в центральной части сектора Газы, израильские ВВС нанесли удар по автомобилю WCK.

Судя по видео из Газы, на крыше автомобиля была символика World Central Kitchen.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" писал, что все погибшие были сотрудниками ООН и занимались вопросами, связанными с доставкой и распределением гуманитарной помощи среди гражданского населения сектора.

Пресс-служба ХАМАСа распространила заявление, в котором говорится, что в результате израильского удара погибли граждане Великобритании, Польши и Австралии. Вместе с ними погиб палестинский водитель. Гражданство еще одного погибшего устанавливается.

Руководство WCK, комментируя информацию о гибели пяти своих сотрудников в Газе, заявило: "Это трагедия. Сотрудники гуманитарных организаций и гражданские лица никогда не должны быть мишенью".