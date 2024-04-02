ХАМАС: в результате израильского удара погибли иностранные сотрудники гуманитарной миссии в Газе

В районе Дир аль-Балаха, в центральной части сектора Газы, израильские ВВС нанесли удар по легковому автомобилю. В сообщениях палестинских информационных агентств утверждается, что автомобиль принадлежал международной гуманитарной организации.

"Палестинский информационный центр" пишет, что все погибшие были сотрудниками ООН и занимались вопросами, связанными с доставкой и распределением гуманитарной помощи среди гражданского населения сектора.

Пресс-служба ХАМАСа распространила заявление, в котором говорится, что в результате израильского удара погибли граждане Великобритании, Польши и Австралии. Вместе с ними погиб палестинский водитель. Гражданство еще одного погибшего устанавливается.