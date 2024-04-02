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Израиль

Представители США и Израиля обсудили альтернативы военной операции в Рафахе

время публикации: 02 апреля 2024 г., 01:00 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 01:00
Представители США и Израиля обсудили альтернативы военной операции в Рафахе
AP Photo/Carolyn Kaster

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр иностранных дел Энтони Блинкен обсудили по видеосвязи с главой штаба национальной безопасности Израиля Цахи Анегби и министром стратегического планирования Роном Дермером предложения Белого дома, касающиеся альтернатив израильской наземной операции в Рафахе.

Обсуждение продолжалось около двух часов. Представители администрации Байдена выразили обеспокоенность по поводу плана ЦАХАЛа наземной операции. Сообщается, что все участники видеоконференции согласились с тем, что США и Израиль имеют общую цель – уничтожение ХАМАСа в Рафахе.

В совместном заявлении США и Израиля говорится, что израильская сторона согласилась "принять во внимание опасения Белого дома". На следующей неделе израильская делегация прибудет в Вашингтон для продолжения обсуждения.

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