Представители США и Израиля обсудили альтернативы военной операции в Рафахе

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр иностранных дел Энтони Блинкен обсудили по видеосвязи с главой штаба национальной безопасности Израиля Цахи Анегби и министром стратегического планирования Роном Дермером предложения Белого дома, касающиеся альтернатив израильской наземной операции в Рафахе.

Обсуждение продолжалось около двух часов. Представители администрации Байдена выразили обеспокоенность по поводу плана ЦАХАЛа наземной операции. Сообщается, что все участники видеоконференции согласились с тем, что США и Израиль имеют общую цель – уничтожение ХАМАСа в Рафахе.

В совместном заявлении США и Израиля говорится, что израильская сторона согласилась "принять во внимание опасения Белого дома". На следующей неделе израильская делегация прибудет в Вашингтон для продолжения обсуждения.