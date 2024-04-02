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Израиль

ЦАХАЛ атаковал позиции боевиков, обстрелявших Нагарию и окрестности

время публикации: 02 апреля 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 21:37
ЦАХАЛ атаковал позиции боевиков, обстрелявших Нагарию и окрестности
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по группе боевиков в долине Вади-Хамуль на юге Ливана. Сообщается, что атакованные боевики вечером 2 апреля осуществили ракетный обстрел населенных пунктов Западной Галилеи.

После пяти месяцев затишья вечером 2 апреля в Нагарии прозвучали сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Согласно данным в ливанских источниках, в сторону Западной Галилеи было запущено около 20 ракет. Две ракеты были перехвачены системой ПРО. В результате ракетного обстрела никто не пострадал, также не сообщалось о материальном ущербе.

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