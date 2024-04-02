Против депутата Кнессета Наамы Лазими может быть начато полицейское расследование

Полиция Тель-Авивского округа передала в отдел расследований материалы об участии депутата Кнессета от партии "Авода" Наамы Лазими в демонстрации, в ходе которой произошли столкновения с сотрудниками полиции. Телеканал "Кан-11" передал, что полиция попросила начальника следственного отдела рассмотреть возможность обращения к юридическому советнику правительства с просьбой начать расследование в отношении парламентария.

26 марта Наама Лазими приняла участие в акции протеста в Тель-Авиве вместе с семьями похищенных. Демонстранты перекрывали шоссе Аялон, что привело к столкновениям с полицией. Лазими попала на фотографии новостных агентств с места демонстрации.

Комментируя сообщения о возможности открытия против нее уголовного дела Лазими заявила: "Если участие в демонстрации в защиту похищенных – это то, что расследует полиция, то пусть она приготовится к тому, что кабинеты следователей будут заполнены под завязку решительно настроенными израильтянами и депутатами Кнессета, которые еще не потеряли совесть. Но важнее всего то, что это должно быть сигналом тревоги для всех нас. Все мои действия были направлены на поддержку семей похищенных и возвращение их близких, а также против произвола правительства. Я предлагаю полиции расследовать действиях тех, кто намеренно препятствует сделке и позволяет 134 похищенным быть убитыми. Бен Гвир, я тебя не боюсь".