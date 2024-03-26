Депутат Кнессета от "Аводы" участвует в перекрытии шоссе Аялон вместе с семьями похищенных

Около 21:30 несколько десятков человек перекрыли шоссе Аялон в южном направлении. Новостная служба N12 опубликовала видео, на которой вместе с родственниками похищенных запечатлена депутат Кнессета от партии "Авода" Наама Лазими.

Участники проходящих в Тель-Авиве акций протеста требуют от правительства заключения сделки с ХАМАСом, которая привела бы к немедленному освобождению их близких.