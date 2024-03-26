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Израиль

Депутат Кнессета от "Аводы" участвует в перекрытии шоссе Аялон вместе с семьями похищенных

время публикации: 26 марта 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 21:54
Депутат Кнессета от "Аводы" участвует в перекрытии шоссе Аялон вместе с семьями похищенных
Chaim Goldberg/Flash90

Около 21:30 несколько десятков человек перекрыли шоссе Аялон в южном направлении. Новостная служба N12 опубликовала видео, на которой вместе с родственниками похищенных запечатлена депутат Кнессета от партии "Авода" Наама Лазими.

Участники проходящих в Тель-Авиве акций протеста требуют от правительства заключения сделки с ХАМАСом, которая привела бы к немедленному освобождению их близких.

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