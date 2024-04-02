Силы ЦАХАЛа в ночь на 2 апреля действовали в Бейт-Лехеме, около Хеврона, Калькилии, Шхема, Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 2 апреля действовали в Бейт-Лехеме, Иерихоне, около Хеврона (в Байт-Уммаре, Бани Наим, Ятте), около Калькилии (в Аззуне, Джаюсе, Байт Амине, Избат аль-Ашкаре), около Шхема (в Мадаме, Байт-Фурике, Байте), около Рамаллы (в Каландии).

Сообщалось, что в Каландии, к югу от Рамаллы, идет подготовка к разрушению дома террориста Мухаммада Манасры, 29 февраля убившего двух израильтян на въезде в поселок Эли. Поступают сообщения о столкновениях.

В Бани Наим, к востоку от Хеврона, было ручено уведомление о разрушении дома родственникам террористов Ахмада Зайдата и Махмуда Зайдата, совершившим 15 января теракт в Раанане, в результате которого была убита 79-летняя Эдна Блуштейн и еще десять человек получили ранения.

Происходили столкновения. Сообщалось о пострадавших с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 2 апреля.

Пограничная полиция проводила операцию в Кафр Акабе, к северу от Иерусалима.

Палестинские источники заявляли, что израильские поселенцы с помощью бульдозеров выкорчевывали деревья и уничтожали посадки возле деревни Карьют, к югу от Шхема.