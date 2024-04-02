Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 2 апреля: расследуется гибель сотрудников WCK

В ночь на 2 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в районе Аль-Дарадж в городе Газа.

В центре сектора: ХАМАС заявляет, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по двум целям в районе Дир аль-Балаха: по мечети "Аль-Башир" и автомобилю WCK (World Central Kitchen). Есть убитые и раненые. Подробности.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту в Рафахе

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 2 апреля.

Судя по тому, что поступало мало информации о действиях ЦАХАЛа в секторе Газы минувшей ночью, не исключено, что операции были приостановлены на период расследования обстоятельств гибели сотрудников WCK.