Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 2 апреля, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь, в основном в горных районах. В низинах местами туман.

В Иерусалиме – 21-28 градусов, в Тель-Авиве – 19-28, в Хайфе – 19-25, в Эйлате – 24-36, в Беэр-Шеве – 23-32, в Мицпе-Рамоне – 18-27, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-24, в Ариэле – 21-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-34, на Голанских высотах – 16-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 10 км/ч).

В среду-пятницу температура немного понизится, малооблачно.