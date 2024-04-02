ЦАХАЛ расследует обстоятельства гибели сотрудников World Central Kitchen в Газе

Пресс-служба ЦАХАЛа передает: "После сообщений об инциденте, касающемся сотрудников организации WCK (World Central Kitchen) в секторе Газы, ЦАХАЛ начал углубленное расследование инцидента с привлечением самых высокопоставленных чинов, чтобы разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. ЦАХАЛ прилагает большие усилия для обеспечения безопасного прохождения гуманитарной помощи и работает в полном сотрудничестве и координации с организацией WCK, чтобы поддержать их усилия по предоставлению продовольствия и гуманитарной помощи жителям сектора Газы".

Ранее ХАМАС объявил, что в районе Дир аль-Балаха, в центральной части сектора Газы, израильские ВВС нанесли удар по легковому автомобилю. В сообщениях палестинских информационных агентств утверждается, что автомобиль принадлежал международной гуманитарной организации.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" писал, что все погибшие были сотрудниками ООН и занимались вопросами, связанными с доставкой и распределением гуманитарной помощи среди гражданского населения сектора.

Пресс-служба ХАМАСа распространила заявление, в котором говорится, что в результате израильского удара погибли граждане Великобритании, Польши и Австралии. Вместе с ними погиб палестинский водитель. Гражданство еще одного погибшего устанавливается.

Руководство WCK, комментируя информацию о гибели пяти своих сотрудников в Газе, заявило: "Это трагедия. Сотрудники гуманитарных организаций и гражданские лица никогда не должны быть мишенью".