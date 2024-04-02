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ЦАХАЛ подтвердил: вручено уведомление о разрушении дома "раананских террористов"

время публикации: 02 апреля 2024 г., 15:22 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 15:22
ЦАХАЛ подтвердил: вручено уведомление о разрушении дома "раананских террористов"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ официально подтвердил, что в Бани Наим, к востоку от Хеврона, минувшей ночью было вручено уведомление о разрушении дома родственникам террористов Ахмада Зайдата и Махмуда Зайдата, совершивших 15 января теракт в Раанане, в результате которого была убита 79-летняя Эдна Блуштейн и еще 17 человек получили ранения.

Напомним, 15 января, около 13:40 в Раанане был совершен комбинированный теракт с применением холодного оружия и автомобиля. В результате теракта погибла Эдна Блуштейн, ранения и травмы получили еще 17 человек: 34-летний мужчина и 16-летний юноша получили тяжелые ранения, восемь человек – ранения средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

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