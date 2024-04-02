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Израиль

Умер боевик, раненный палестинскими полицейскими. Перестрелка около Туль-Карема

время публикации: 02 апреля 2024 г., 16:31 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 16:31

Во вторник, 2 апреля, стало известно, что от ран, полученных в перестрелке с полицией Палестинской автономии умер боевик террористической группировки "Бригады Туль-Карема" (местное подразделение "Исламского джихада") Муатасам аль-Араф.

Вскоре после этого поступили сведения о перестрелке между боевиками и палестинскими полицейскими около въезда в Нур аш-Шамс, к востоку от Туль-Карема.

Отметим, что внутренний вооруженный конфликт в районе Туль-Карема продолжается уже несколько дней.

Вечером 30 марта в Туль-Кареме происходили столкновения между боевиками "Бригад Туль-Карема" и полицией ПА. Местные источники сообщали, что столкновения начались после того, как полиция открыла огонь по группе вооруженных боевиков. Несколько боевиков были ранены. Тогда же была предпринята попытка задержать лидера "Бригад Туль-Карема", известного как "Абу Шуджаа". В соцсетях было опубликовано видео, на котором показаны действия спецназа полиции ПА. Позже столкновения распространились на лагерь Нур аш-Шамс, к востоку от Туль-Карема.

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