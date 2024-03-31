Полиция ПА попыталась задержать главаря "Бригад Туль-Карема"

Поздно вечером в субботу, 30 марта, в Туль-Кареме происходили столкновения между боевиками "Бригад Туль-Карема" (местное подразделение "Исламского джихада") и полицией Палестинской автономии.

Местные источники сообщают, что столкновения начались после того, как полиция открыла огонь по группе вооруженных боевиков. Несколько боевиков были ранены.

Была предпринята попытка задержать лидера "Бригад Туль-Карема", известного как "Абу Шуджаа". В соцсетях было опубликовано видео, на котором показаны действия спецназа полиции ПА.

Командование "бригад" использовало громкоговорители нескольких мечетей, чтобы призвать своих сторонников к вооруженному сопротивлению "предателям".

Столкновения распространились на лагерь Нур аш-Шамс, к востоку от Туль-Карема.

Вскоре в Туль-Карем и Нур аш-Шамс вошли израильские военные. Поступали сообщения о столкновениях.