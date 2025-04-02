Баарав-Миара: "Идут переговоры о порядке назначения Бен-Гвира министром"

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара попросила отложить рассмотрение апелляции против назначения Итамара Бен-Гвира на должность министра по национальной безопасности.

В заявлении, направленном в БАГАЦ, юридический советник правительства отмечает, что "в последние дни идет серьезный и практический диалог по этому вопросу и формируется реальное предложение".

Юридический советник правительства попросила отложить рассмотрение апелляции, назначенное на 7 апреля, так как, по ее словам, "наметился прогресс на переговорах с ответчиками". Ответчиками являются премьер-министр Биньямин Нетаниягу и сам Бен-Гвир.

"Необходимо завершить переговоры и сделать все возможное для того, чтобы сформировать предложение, которое можно будет представить Верховному суду", – говорится в обращении юрсоветника.

Как сообщалось ранее, организация "Таг Меир", целью которой заявлена борьба с расизмом в Израиле, подала в БАГАЦ срочный иск с требованием предотвратить возвращение лидера партии "Оцма Иегудит" на министерский пост. Истцы просят воспользоваться ранее внесенными петициями с просьбой отстранить Итамара Бен-Гвира – несмотря на то, что Бен-Гвир вышел из правительства, эти петиции так и не были отозваны.