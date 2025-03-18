В БАГАЦ подан срочный иск, требующий предотвратить возвращение Бен-Гвира в правительство

Организация "Таг Меир", целью которой заявлена борьба с расизмом в Израиле, подала в БАГАЦ срочный иск с требованием предотвратить возвращение лидера партии "Оцма Иегудит" на министерский пост. Истцы просят воспользоваться ранее внесенными петициями с просьбой отстранить Итамара Бен-Гвира – несмотря на то, что Бен-Гвир вышел из правительства, эти петиции так и не были отозваны.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", истцы требуют издать временное постановление суда, которое предотвратит назначение Бен-Гвира до вынесения решений по находящимся на рассмотрении БАГАЦа петициям.

Истцы подчеркивают, что тот факт, что Нетаниягу представляет предложение о назначении Итамара Бен-Гвира на утверждение правительства и Кнессета уже в среду, менее чем через сутки после возобновления военных действий в Газе и через два месяца после ухода Бен-Гвира из правительства – представляет собой "поспешный шаг".

Они также указывают, что юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара разъяснила премьеру около двух месяцев назад в официальном письме, что если он в будущем рассмотрит назначение Бен-Гвира членом правительства, потребуется новое рассмотрение соответствующей актуальной фактической базы, и это будет считаться новым назначением.