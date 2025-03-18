x
18 марта 2025
|
последняя новость: 20:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 марта 2025
|
18 марта 2025
|
последняя новость: 20:10
18 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В БАГАЦ подан срочный иск, требующий предотвратить возвращение Бен-Гвира в правительство

Итамар Бен-Гвир
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 18 марта 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 19:46
В БАГАЦ подан срочный иск, требующий предотвратить возвращение Бен-Гвира в правительство
Фото: Flash90/Г.Йоханан

Организация "Таг Меир", целью которой заявлена борьба с расизмом в Израиле, подала в БАГАЦ срочный иск с требованием предотвратить возвращение лидера партии "Оцма Иегудит" на министерский пост. Истцы просят воспользоваться ранее внесенными петициями с просьбой отстранить Итамара Бен-Гвира – несмотря на то, что Бен-Гвир вышел из правительства, эти петиции так и не были отозваны.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", истцы требуют издать временное постановление суда, которое предотвратит назначение Бен-Гвира до вынесения решений по находящимся на рассмотрении БАГАЦа петициям.

Истцы подчеркивают, что тот факт, что Нетаниягу представляет предложение о назначении Итамара Бен-Гвира на утверждение правительства и Кнессета уже в среду, менее чем через сутки после возобновления военных действий в Газе и через два месяца после ухода Бен-Гвира из правительства – представляет собой "поспешный шаг".

Они также указывают, что юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара разъяснила премьеру около двух месяцев назад в официальном письме, что если он в будущем рассмотрит назначение Бен-Гвира членом правительства, потребуется новое рассмотрение соответствующей актуальной фактической базы, и это будет считаться новым назначением.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

Баарав-Миара сообщила премьеру, что "сейчас нет возможности" назначить Бен-Гвира
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

СМИ: Баарав-Миара препятствует возвращению Бен-Гвира в правительство
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

"Ликуд": партия "Оцма Иегудит" возвращается в коалицию
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 марта 2025

"Маaрив": Экстренное собрание юридической системы – "Они назначат Бен-Гвира в ШАБАК"