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Израиль

На границе Газы уничтожен вооруженный террорист

время публикации: 02 апреля 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 11:33
На границе Газы уничтожен вооруженный террорист
Chaim Goldberg/Flash90

Администрация регионального совета Эшколь уведомила о нейтрализации вооруженного террориста, который приблизился к пограничному забору в южной части сектора Газы, пишет журналист Амит Сегаль.

ЦАХАЛ в связи с этим инцидентом заявил: "Израильские военные идентифицировали вооруженного террориста, который попытался приблизиться к ограждению на юге сектора Газы и представлял угрозу для солдат. Действующие в этом районе силы ЦАХАЛа открыли огонь по террористу и убили его, прежде чем он успел добраться до ограждения. Потерь среди наших военнослужащих нет".

Израиль
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