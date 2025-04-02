На границе Газы уничтожен вооруженный террорист

Администрация регионального совета Эшколь уведомила о нейтрализации вооруженного террориста, который приблизился к пограничному забору в южной части сектора Газы, пишет журналист Амит Сегаль.

ЦАХАЛ в связи с этим инцидентом заявил: "Израильские военные идентифицировали вооруженного террориста, который попытался приблизиться к ограждению на юге сектора Газы и представлял угрозу для солдат. Действующие в этом районе силы ЦАХАЛа открыли огонь по террористу и убили его, прежде чем он успел добраться до ограждения. Потерь среди наших военнослужащих нет".