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Израиль

Разрешено к публикации: бизнесмен Гиль Биргер является подозреваемым по делу "Катаргейт"

Полиция
Катар
время публикации: 02 апреля 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 11:04
Avshalom Sassoni/Flash90

2 апреля была разрешена к публикации информация о том, что бизнесмен Гиль Биргер был задержан для допроса по делу "Катаргейт".

Ему инкриминируется перевод денег от лоббиста, работавшего с правительством Катара, бывшему пресс-секретарю премьер-министра Эли Фельдштейну.

Согласно опубликованной информации, Биргер был задержан 31 марта в аэропорту "Бен-Гурион" после прибытия в Израиль. На протяжении нескольких часов его допрашивали в полиции, после чего он был переведен под домашний арест сроком на пять дней.

Полиция подозревает Биргера в контактах с иностранным агентом, взяточничестве и отмывании денег.

Напомним, что накануне суд продлил срок содержания под стражей Фельдштейна и Уриха до 3 апреля. Это на шесть дней меньше, чем период ареста, о котором просила полиция.

Также накануне сообщалось, что полиция допросила журналиста издания Jerusalem Post Цвику Кляйна по подозрению в контакте с иностранным агентом в рамках расследования предполагаемых связей между высокопоставленными представителями в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу и Катаром. Кляйн был допрошен полицией в качестве подозреваемого в понедельник, 31 марта, и освобожден после беседы со следователями.

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