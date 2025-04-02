ЦАХАЛ расширяет боевые действия в Газе

ВВС и артиллерия ЦАХАЛа нанесли в ночь на среду, 2 апреля, массированные удары по инфраструктуре террористической организации ХАМАС в южной и центральной частях сектора Газы.

После этого сухопутные силы ЦАХАЛа начали расширять свои действия в Рафиахе, населению которого два дня назад было велено покинуть город и переместиться в гуманитарную зону.

Министр обороны Исраэль Кац объявил о расширении операции "Сила и меч" с целью уничтожения инфраструктуры террора и расширению зоны безопасности.

Кац призвал жителей Газы восстать против ХАМАСа и вернуть похищенных израильтян, подчеркнув, что это единственный способ положить конец войне.