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Израиль

ЦАХАЛ расширяет боевые действия в Газе

ЦАХАЛ
Газа
время публикации: 02 апреля 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 07:11
ЦАХАЛ расширяет боевые действия в Газе
Abed Rahim Khatib/Flash90

ВВС и артиллерия ЦАХАЛа нанесли в ночь на среду, 2 апреля, массированные удары по инфраструктуре террористической организации ХАМАС в южной и центральной частях сектора Газы.

После этого сухопутные силы ЦАХАЛа начали расширять свои действия в Рафиахе, населению которого два дня назад было велено покинуть город и переместиться в гуманитарную зону.

Министр обороны Исраэль Кац объявил о расширении операции "Сила и меч" с целью уничтожения инфраструктуры террора и расширению зоны безопасности.

Кац призвал жителей Газы восстать против ХАМАСа и вернуть похищенных израильтян, подчеркнув, что это единственный способ положить конец войне.

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