Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 2 апреля, температура существенно понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 12-20 градусов, в Тель-Авиве – 16-23, в Хайфе – 16-21, в Эйлате – 20-30, в Беэр-Шеве – 15-25, в Мицпе-Рамоне – 14-23, на побережье Мертвого моря – 21-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-23, в Ариэле – 14-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-24, на Голанских высотах – 15-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг – небольшое повышение температуры. В пятницу-субботу температура понизится.