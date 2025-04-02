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Израиль

ЦАХАЛ: две ракеты, запущенные из сектора Газы, перехвачены "Железным куполом"

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 02 апреля 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 21:30
ЦАХАЛ: две ракеты, запущенные из сектора Газы, перехвачены "Железным куполом"
Olivier Fitoussi/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщили, что две ракеты, запущенные из сектора Газы, были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Запуск ракет был осуществлен из северного района сектора.

Радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на источник в ЦАХАЛе, что одна из ракет была запущена из Джабалии в сторону Сдерота, другая – Кфар-Азы.

В результате обстрела нет раненых.

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