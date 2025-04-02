ЦАХАЛ атаковал штаб ХАМАСа на севере Газы

ЦАХАЛ и ШАБАК заявили о нанесении удара по террористам ХАМАСа в Джабалии, на севере сектора Газы.

"Террористы скрывались в командно-штабном комплексе, который представлял собой военную инфраструктуру террора и основное место встреч террористической организации. Кроме того, здание использовалось "Батальоном Джабалия" для осуществления террористических действий против граждан Государства Израиль и сил ЦАХАЛа", – сказано в этом сообщении.

Подчеркивается, что перед атакой были приняты меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование воздушного наблюдения и дополнительной разведывательной информации.

Минздрав ХАМАСа заявляет, что ЦАХАЛ разбомбил "клинику UNRWA", есть убитые и раненые.