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Израиль

ЦАХАЛ атаковал штаб ХАМАСа на севере Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 апреля 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 14:12
ЦАХАЛ атаковал штаб ХАМАСа на севере Газы
Khalil Kahlout/Flash90

ЦАХАЛ и ШАБАК заявили о нанесении удара по террористам ХАМАСа в Джабалии, на севере сектора Газы.

"Террористы скрывались в командно-штабном комплексе, который представлял собой военную инфраструктуру террора и основное место встреч террористической организации. Кроме того, здание использовалось "Батальоном Джабалия" для осуществления террористических действий против граждан Государства Израиль и сил ЦАХАЛа", – сказано в этом сообщении.

Подчеркивается, что перед атакой были приняты меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование воздушного наблюдения и дополнительной разведывательной информации.

Минздрав ХАМАСа заявляет, что ЦАХАЛ разбомбил "клинику UNRWA", есть убитые и раненые.

Израиль
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