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Израиль

Продолжается расследование против ветерана Эяля Яфе: непристойные действия, хранение оружия

время публикации: 02 апреля 2025 г., 13:31 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 13:40
Продолжается расследование против ветерана Эяля Яфе: непристойные действия, хранение оружия
Yonatan Sindel/Flash90

В мировой суд в Иерусалиме прокуратурой подано заявление против 73-летнего Эяля Яфе – активиста протестной группы ветеранов войны Судного дня, подозреваемого в совершении непристойных действий в отношении сотрудницы пограничной полиции и незаконном хранении оружия.

Суд вновь продлил арест Яфе на пять суток.

Ранее сообщалось, что в ходе обыска в доме Эяля Яфе были найдены автомат Калашникова, карабин, боеприпасы, светошумовые и газовые гранаты.

Израиль
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