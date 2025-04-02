Продолжается расследование против ветерана Эяля Яфе: непристойные действия, хранение оружия

В мировой суд в Иерусалиме прокуратурой подано заявление против 73-летнего Эяля Яфе – активиста протестной группы ветеранов войны Судного дня, подозреваемого в совершении непристойных действий в отношении сотрудницы пограничной полиции и незаконном хранении оружия.

Суд вновь продлил арест Яфе на пять суток.

Ранее сообщалось, что в ходе обыска в доме Эяля Яфе были найдены автомат Калашникова, карабин, боеприпасы, светошумовые и газовые гранаты.