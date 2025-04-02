Экс-заложник Элия Коэн рассказал, как был убит другой пленник при попытке бегства

Элия Коэн провел в плену ХАМАСа 505 дней, впервые после своего освобождения 22 февраля он дал интервью. В эфире 12-го телеканала он рассказал о пережитом в туннелях ХАМАСа.

Элия Коэн был свидетелем убийства другого заложника при попытке бегства. Это произошло 7 октября, когда террористы везли похищенных израильтян в сектор Газы. "Он просто решил взять ситуацию в свои руки. Он сказал "я прыгаю". Мы просили его не делать этого. Но он спрыгнул с пикапа. Боевики остановились, застрелили его, и мы поехали дальше так, как будто бы ничего не произошло", – рассказал он.

Экс-заложник рассказал о цепях, которыми сковывают пленников террористы. "Они затягивали цепи очень сильно, они впивались в ноги. Мы целыми месяцами жили с цепями на ногах, и снимали их с нас только на время принятия душа, раз в два месяца", – вспоминает Элия Коэн.

Но самым страшным, по его словам, было чувство голода. "В конце концов ты можешь справиться со всем: с унижением, с оскорблениями, с цепями на ногах, – но с чувством голода тебе приходится бороться изо дня в день, так как это вопрос твоей жизни и смерти", – говорит он. По словам Коэна, каждую ночь заложники думают, как добыть еду завтра. "Мы ели черствую питу с двумя ложками бобов или гороха. Но и их могли не дать. И я молил бога, чтобы была эта сухая пита и две ложки бобов", – рассказывает он.