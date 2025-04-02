Нетаниягу решил назначить исполняющего обязанности главы ШАБАКа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение назначить заместителя главы ШАБАКа Ш. на должность исполняющего обязанности главы службы. По сообщению канцелярии премьер-министра, это назначение будет действовать до вступления в силу нового главы ШАБАКа.

"Нетаниягу продолжает интервьюировать кандидатов на должность главы ШАБАКа, включая повторные беседы с теми, кого уже интервьюировал", – говорится в сообщении канцелярии.

Поясняя причину назначения исполняющего обязанности, в канцелярии премьер-министра заявили: "В соответствии с временными рамками, установленными правительством, Ронен Бар завершит свою каденцию 10 апреля. Нет технической возможности утвердить в комиссии Груниса (комиссия по отбору и назначению высокопоставленных чиновников) назначение постоянного главы ШАБАКа до этой даты".