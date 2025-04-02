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Израиль

Нетаниягу решил назначить исполняющего обязанности главы ШАБАКа

Биньямин Нетаниягу
ШАБАК
время публикации: 02 апреля 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 10:10
Нетаниягу решил назначить исполняющего обязанности главы ШАБАКа
Flash90/Yair Sagi/Pool

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение назначить заместителя главы ШАБАКа Ш. на должность исполняющего обязанности главы службы. По сообщению канцелярии премьер-министра, это назначение будет действовать до вступления в силу нового главы ШАБАКа.

"Нетаниягу продолжает интервьюировать кандидатов на должность главы ШАБАКа, включая повторные беседы с теми, кого уже интервьюировал", – говорится в сообщении канцелярии.

Поясняя причину назначения исполняющего обязанности, в канцелярии премьер-министра заявили: "В соответствии с временными рамками, установленными правительством, Ронен Бар завершит свою каденцию 10 апреля. Нет технической возможности утвердить в комиссии Груниса (комиссия по отбору и назначению высокопоставленных чиновников) назначение постоянного главы ШАБАКа до этой даты".

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