Нетаниягу сообщил Шарвиту, что рассмотрит другие кандидатуры на пост главы ШАБАКа

Офис главы правительства Израиля сообщает, что накануне вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь встретился с вице-адмиралом Эли Шарвитом, которому был предложен пост главы общей службы безопасности (ШАБАК).

Премьер-министр поблагодарил вице-адмирала Шарвита за его готовность занять должность главы ШАБАКа, "но сообщил ему, что после дополнительных раздумий он намерен рассмотреть и другие кандидатуры", сказано в официальном заявлении.

Эли Шарвит, в свою очередь, выразил готовность продолжить служить стране на посту главы ШАБАКа.

Утром 31 марта офис главы правительства сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял решение назначить бывшего командующего военно-морскими силами ЦАХАЛа Эли Шарвита следующим главой ШАБАКа. В официальном сообщении говорилось: "Вице-адмирал Шарвит прослужил в Армии обороны Израиля 36 лет, в том числе пять лет в должности командующего военно-морскими силами. На этой должности он руководил созданием сил морской обороны в экономических водах и управлял сложными операциями против ХАМАСа, "Хизбаллы" и Ирана. ШАБАК – организация с широкими правами, которая 7 октября (2023 года) претерпела серьезные изменения. Премьер-министр убежден, что вице-адмирал Шарвит – именно тот человек, который сможет вести ШАБАК на пути, продолжая славные традиции организации".

Элиягу (Эли) Шарвит родился 13 октября 1966 года в кибуце Сде-Бокер, рос в Беэр-Шеве. Окончил Израильскую военно-морскую академию. Служил штурманом ракетного корвета. После окончания Школы военно-морского командования служил в должности командира ракетно-артиллерийской боевой части. Позже – командиром ракетного катера. В 2002-2004 годах командовал 31-м дивизионом в Шайетет 3. В 2009-2011 годах занимал должность командира Флотилии ракетных катеров. Возглавляемое им подразделение в ночь с 3 на 4 ноября 2009 года принимало участие в захвате судна Francop; за участие в этой операции Эли Шарвит был отмечен наградой Генерального штаба Израиля "Борьба с осью зла". 27 ноября 2011 года вступил в должность командира военно-морской-базы Хайфы. В августе 2014 года был назначен главой Управления штаба ВМС. В декабре 2015 года был повышен в звании до вице-адмирала, в сентябре 2016 года стал командующим ВМС Израиля. Имеет степень магистра по национальной безопасности Хайфского университета и Национального колледжа обороны.

Решение назначить Эли Шарвита на пост главы ШАБАКа было весьма неожиданным. Ранее телерадиокорпорация "Кан" сообщала, что рассматриваются три основные кандидатуры возможных преемников Ронена Бара на посту руководителя общей службы безопасности: нынешний заместитель главы ШАБАКа, который находится в должности три месяца, М., бывший заместитель главы организации, а также "Роли", еще один бывший замглавы службы, который претендовал в прошлом на пост главы, однако уступил Ронену Бару.

Реакция оппозиции

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид на заседании фракции заявил по этому поводу: "Объявление о назначении нового главы ШАБАКа публикуется именно в то утро, когда для допроса по подозрению в причастности к делу "Катаргейт" были задержаны двое ближайших доверенных лиц Нетаниягу. Речь идёт об одном из самых серьёзных дел в истории страны, касающихся безопасности. Это откровенная попытка Нетаниягу отвлечь внимание от действительно важного. Но она не увенчается успехом. Вице-адмирал в отставке Эли Шарвит – выдающийся офицер и достойный человек. Он честный уважаемый профессионал и, без сомнения, способен возглавить службу безопасности. Но сейчас он не может вступить в должность главы ШАБАКа. Его обязанность – ясно дать понять это Нетаниягу. Вице-адмирал Шарвит должен заявить: "Я вступлю в должность только после одобрения Верховного суда и по завершении внутренней проверки ШАБАКа по делу "Катаргейт"". Его назначение не может использоваться для того, чтобы сорвать расследование – как уголовное, так и связанное с угрозой национальной безопасности – о возможном проникновении враждебного государства в канцелярию премьер-министра и передаче крупных денежных сумм ближайшему окружению Нетаниягу. До смены главы ШАБАКа необходимо: завершить расследование в отношении сотрудников канцелярии, допросить самого Нетаниягу. Если он знал – это крайне серьёзно и опасно. Если не знал – значит, он потерял контроль над своей канцелярией в разгар войны. И это тоже чрезвычайно опасно. Речь идёт не о вице-адмирале Шарвите. Речь – о поспешной, панической и безответственной процедуре, в рамках которой было принято решение о назначении следующего главы ШАБАКа. У этого назначения была лишь одна цель: остановить расследование по делу "Катаргейт" – прежде чем Нетаниягу будет вызван на допрос, как только что распорядилась юридическая советница правительства. Вице-адмирал Шарвит должен уже сегодня объявить, что принимает назначение, но не вступит в должность, пока не завершено расследование "Катаргейта", и уж тем более – пока действует судебный запрет на утверждение его назначения".

Бывший министр обороны Авигдор Либерман (НДИ) подверг это решение резкой критике и назвал его "крайне странным". "Шарвит был отличным командиром, но у него нет никаких знаний в области разведки или какой-либо подготовки в этой сфере. Есть много вопросов по поводу мотивов его назначения после того, как он уже много лет вне оборонной системы", – заявил Либерман.

Депутат Кнессета Гади Айзенкот ("Махане Мамлахти") приветствовал это назначение. "Эли был командиром и лидером, обладающим твердыми принципами, профессионалом, человеком высоких ценностей. Он преуспел во всех должностях, которые занимал. После многолетнего знакомства с ним я убежден, что он будет продвигать ШАБАК в направлении решения стоящих перед организацией задач", – заявил Айзенкот.

Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Эли Шарвит – отличный, опытный человек и командир, обладающий высокими ценностями. Это самостоятельный человек, которого всегда направляли интересы безопасности государства. Я уверен, что так будет и дальше". Он добавил, что решение доказывает намерение Нетаниягу продвигать "крестовый поход" против юридической системы. "Назначение нового главы ШАБАКа может быть осуществлено только после решения БАГАЦа по поводу увольнения Ронена Бара", – добавил Ганц.

Реакция коалиции

Министр национальных традиций Амихай Элиягу ("Оцма Иегудит") подверг критике решение Нетаниягу . "Решение сменить человека "капланистских" взглядов на другого человека "капланистских взглядов" не решает проблемы, а только придает ей новую форму. Если хотим усилить демократические институты, мы должны добиваться того, чтобы руководители организаций стратегического характера соответствовали мировоззрению, уважающему народное волеизъявление в его проявлении на демократических выборах".

Депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд"): "Господин премьер-министр, кто шептал вам на ухо? Что происходит? Нет прекрасных, смелых, опытных людей, придерживающихся правых взглядов, которые могут возглавить ШАБАК? При всем уважении к вам, у вас нет привилегии ошибаться в таком вопросе", – заявила .

Как передает "Кан", Нетаниягу утверждает, что "не знал" об участии Эли Шарвита в демонстрациях против юридической реформы.