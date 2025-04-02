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Израиль

Убийца жены, матери четырех его детей, признан виновным

Судебные решения
Убийства
Реховот
время публикации: 02 апреля 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 12:23
Убийца жены, матери четырех его детей, признан виновным
Пресс-служба полиции Израиля

Суд Центрального округа признал 42-летнего Шая Сальми виновным в убийстве 31-летней Яфит Пориан (Сальми), матери его четверых маленьких детей. Убийство было совершено в Реховоте, в квартире жилого дома на улице Гиборей Исраэль, вечером 26 сентября 2022 года, в период праздника Рош а-Шана.

Следствием было установлено, что Шай Сальми вечером 26 сентября 2022 года вошел в комнату с ножом и паяльной лампой, вывел из комнаты маленького сына, а затем нанес Яфит 12 ножевых ранений, перерезал ей горло и поджег кровать, на которой она лежала. Затем обвиняемый попытался покончить с собой. В это время четверо детей находились дома, они могли погибнуть в пожаре.

Суд постановил, что это было преднамеренное и расчетливое убийство. Версия обвиняемого о действиях в состоянии аффекта были отвергнуты судом.

Израиль
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