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Израиль

Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору

Храмовая гора
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 02 апреля 2025 г., 11:51 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 12:41
Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору
Yonatan Sindel/Flash90

2 апреля министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору.

Его сопровождал глава Управления Храмовой горой раввин Шимшон Эльбойм.

На протяжении последних 13 дней доступ на Храмовую гору для евреев был прекращен из-за месяца Рамадан.

Глава финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни подверг резкой критике этот визит. "Речь идет об осквернении святыни и приводит к росту антиеврейского подстрекательства среди мусульман", – сказал Гафни.

Израиль
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