Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору
время публикации: 02 апреля 2025 г., 11:51 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 12:41
2 апреля министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору.
Его сопровождал глава Управления Храмовой горой раввин Шимшон Эльбойм.
На протяжении последних 13 дней доступ на Храмовую гору для евреев был прекращен из-за месяца Рамадан.
Глава финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни подверг резкой критике этот визит. "Речь идет об осквернении святыни и приводит к росту антиеврейского подстрекательства среди мусульман", – сказал Гафни.