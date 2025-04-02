2 апреля министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору.

Его сопровождал глава Управления Храмовой горой раввин Шимшон Эльбойм.

На протяжении последних 13 дней доступ на Храмовую гору для евреев был прекращен из-за месяца Рамадан.

Глава финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни подверг резкой критике этот визит. "Речь идет об осквернении святыни и приводит к росту антиеврейского подстрекательства среди мусульман", – сказал Гафни.