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Израиль

Внимание, розыск: пропал 31-летний Йосеф Шмуэль из Бейт-Шемеша

Полиция
Розыск
время публикации: 02 апреля 2025 г., 17:40 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 17:40
Внимание, розыск: пропал 31-летний Йосеф Шмуэль из Бейт-Шемеша
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 31-летнего Йосефа Шмуэля из Бейт-Шемеша. В последний раз его видели 1 апреля около его дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, карие глаза, короткие темные волосы, носит бороду. Примерно описание одежды: джинсы и рубашка с длинными рукавами кремового цвета.

Отмечается, что он вышел без очков, которые обычно носит.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9902222.

Израиль
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