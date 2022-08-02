adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 31°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
29 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.367 ₪ 3.447 ₪
Иерусалим:
21 - 31°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
29 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    В связи с напряженностью на границе с Газой ЦАХАЛ провел ограниченную мобилизацию резервистов

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В связи с напряженностью на границе с Газой ЦАХАЛ провел ограниченную мобилизацию резервистов
    Gili Yaari / Flash 90

    В связи с напряженностью на границе с сектором Газы во вторник, 2 августа, ЦАХАЛ провел ограниченную мобилизацию резервистов в рамках так называемого "приказа номер 9" ("цав 9"). Сайт "Мако" пишет, что армия вызвала резервистов роты, отвечающей за безопасность в приграничном районе.

    Вместе с тем, около 16:00 ЦАХАЛ сообщил, что часть дорог возле сектора Газы, которые были перекрыты утром 2 августа, вновь открыты. В частности, открыт участок 232-й трассы между Саадом и Керем-Шалом.

    adv_11 incontent_1

    В это же время издающаяся в Восточном Иерусалиме газета "Аль-Кудс" пишет, что представители египетской разведки, выступающие посредниками на переговорах с Израилем, пытались 2 августа связаться с лидерами "Исламского джихада", но лидеры террористической группировки не отвечают на телефонные звонки и сообщения.

    adv_12 m_ar_1

    Сайт 13-го канала ИТВ написал днем 2 августа, что боевое крыло "Исламского джихада" объявилл о повышении уровня готовности, в состоянии наивысшей готовности находится ракетное подразделение "Исламского джихада" в секторе Газы.

    В ночь на 2 августа командование Армии обороны Израиля объявило об особых мерах безопасности в связи с высокой вероятностью попыток ракетных обстрелов из сектора Газы после ареста в Дженине одного из лидеров "Исламского джихада" в Иудее и Самарии.

    adv_13 incontent_2

    С ночи 2 августа приостановлено движение поездов к югу от Ашкелона (не ходят поезда на участке Ашкелон-Нетивот и в Сдерот), перекрыты автомобильные трассы в непосредственной близости от границы сектора Газы, закрыт для посетителей пляж Зиким.

    adv_14 m_ar_2

    Перекрыты: проселочные дороги к западу от 232-й трассы, трасса 4 на участке от перекрестка Зиким до перекрестка Эрез, дорога 34 – от перекрестка Яд Мордехай до перекрестка Нир Ам, дорога 232 – от Нир Ам до Керем Шалом, а также несколько районов в непосредственной близости от границы.

    Из-за перекрытия дорог отменены занятия к колледже "Сапир".

    adv_15 incontent_3

    Израильские власти приостановили работу грузового пограничного перехода "Керем Шалом" в связи с угрозой ракетных обстрелов из сектора Газы, передает агентство Safa.

    adv_16 m_ar_3

    Вечером 1 августа в Дженине был задержан один из лидеров "Исламского джихада" в Иудее и Самарии 62-летний Басам ас-Саади. Пресс-службы Армии и МАГАВ передали, что в операции, проводившейся в Дженине, участвовали "псевдоарабы" пограничной полиции, бойцы подразделения специального назначения бригады "Нахаль", а также Общая службы безопасности (ШАБАК), предоставившая информацию о разыскиваемых террористах. В сообщении пресс-служб говорится, что операция сопровождалась перестрелкой с боевиками. "Израильские военнослужащие были обстреляны боевиками после входа в Дженин. Военнослужащие ответили огнем в сторону вооруженных террористов, зафиксировав несколько попаданий в цель", – говорится в сообщении пресс-служб. ЦАХАЛ и МАГАВ сообщают о задержании двоих подозреваемых в террористической деятельности, которые переданы для дальнейшего расследования службам безопасности. В ходе операции были также изъяты несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Среди израильтян пострадавших нет.

    В палестинских СМИ, связанных с "Исламским джихадом", ранее появились сообщения, что боевики этой организации вступили в перестрелку с израильскими военнослужащими в Дженине. В ходе столкновений был тяжело ранен один из боевиков. Он был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть. Смерть жителя ПА от огнестрельного ранения подтверждена министерством здравоохранения автономии. Названо имя убитого: 17-летний Дирар аль-Кафрини.

    adv_17 incontent_4

    Басам ас-Саади в прошлом несколько раз задерживался силами безопасности Израиля. В общей сложности он провел в израильских тюрьмах около 15 лет.

    adv_18 m_ar_4

    adv_19 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Августа 2022
    После ареста лидера "Исламского джихада" в Дженине ЦАХАЛ ввел особые меры безопасности около границы Газы
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 1 Августа 2022
    В Дженине задержан один из лидеров "Исламского джихада" в Иудее и Самарии
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 1 Августа 2022
    Палестинские источники сообщают об операции ЦАХАЛа в Дженине и гибели местного жителя
    adv_20 ar_middle_wwh
    adv_21 ar_middle_yandex
    adv_22 ar_middle_mobile_yandex
    adv_23 ar_right_wwh
    adv_24 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    18:11 Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на сопротивление Китая
    17:27 В связи с напряженностью на границе с Газой ЦАХАЛ провел ограниченную мобилизацию резервистов
    14:52 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, заявив о ликвидации около 1000 украинских военных за сутки: идет 160-й день войны
    14:01 Седьмая волна коронавируса в Израиле: заражены менее 40 тыс. человек, около 1000 в больницах
    13:37 Верховный суд России признал полк "Азов" террористической организацией
    13:32 Российская армия обстреляла эвакуационный автобус в Херсонской области: есть погибшие и раненые
    13:14 ООН: с начала войны в Украине в Европе зарегистрировались более шести миллионов украинских беженцев
    11:33 Работа грузового пограничного перехода "Керем Шалом" на границе Газы приостановлена по соображениям безопасности
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5