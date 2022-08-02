В связи с напряженностью на границе с Газой ЦАХАЛ провел ограниченную мобилизацию резервистов

В связи с напряженностью на границе с сектором Газы во вторник, 2 августа, ЦАХАЛ провел ограниченную мобилизацию резервистов в рамках так называемого "приказа номер 9" ("цав 9"). Сайт "Мако" пишет, что армия вызвала резервистов роты, отвечающей за безопасность в приграничном районе.

Вместе с тем, около 16:00 ЦАХАЛ сообщил, что часть дорог возле сектора Газы, которые были перекрыты утром 2 августа, вновь открыты. В частности, открыт участок 232-й трассы между Саадом и Керем-Шалом.

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В это же время издающаяся в Восточном Иерусалиме газета "Аль-Кудс" пишет, что представители египетской разведки, выступающие посредниками на переговорах с Израилем, пытались 2 августа связаться с лидерами "Исламского джихада", но лидеры террористической группировки не отвечают на телефонные звонки и сообщения.

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Сайт 13-го канала ИТВ написал днем 2 августа, что боевое крыло "Исламского джихада" объявилл о повышении уровня готовности, в состоянии наивысшей готовности находится ракетное подразделение "Исламского джихада" в секторе Газы.

В ночь на 2 августа командование Армии обороны Израиля объявило об особых мерах безопасности в связи с высокой вероятностью попыток ракетных обстрелов из сектора Газы после ареста в Дженине одного из лидеров "Исламского джихада" в Иудее и Самарии.

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С ночи 2 августа приостановлено движение поездов к югу от Ашкелона (не ходят поезда на участке Ашкелон-Нетивот и в Сдерот), перекрыты автомобильные трассы в непосредственной близости от границы сектора Газы, закрыт для посетителей пляж Зиким.

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Перекрыты: проселочные дороги к западу от 232-й трассы, трасса 4 на участке от перекрестка Зиким до перекрестка Эрез, дорога 34 – от перекрестка Яд Мордехай до перекрестка Нир Ам, дорога 232 – от Нир Ам до Керем Шалом, а также несколько районов в непосредственной близости от границы.

Из-за перекрытия дорог отменены занятия к колледже "Сапир".

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Израильские власти приостановили работу грузового пограничного перехода "Керем Шалом" в связи с угрозой ракетных обстрелов из сектора Газы, передает агентство Safa.

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Вечером 1 августа в Дженине был задержан один из лидеров "Исламского джихада" в Иудее и Самарии 62-летний Басам ас-Саади. Пресс-службы Армии и МАГАВ передали, что в операции, проводившейся в Дженине, участвовали "псевдоарабы" пограничной полиции, бойцы подразделения специального назначения бригады "Нахаль", а также Общая службы безопасности (ШАБАК), предоставившая информацию о разыскиваемых террористах. В сообщении пресс-служб говорится, что операция сопровождалась перестрелкой с боевиками. "Израильские военнослужащие были обстреляны боевиками после входа в Дженин. Военнослужащие ответили огнем в сторону вооруженных террористов, зафиксировав несколько попаданий в цель", – говорится в сообщении пресс-служб. ЦАХАЛ и МАГАВ сообщают о задержании двоих подозреваемых в террористической деятельности, которые переданы для дальнейшего расследования службам безопасности. В ходе операции были также изъяты несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Среди израильтян пострадавших нет.

В палестинских СМИ, связанных с "Исламским джихадом", ранее появились сообщения, что боевики этой организации вступили в перестрелку с израильскими военнослужащими в Дженине. В ходе столкновений был тяжело ранен один из боевиков. Он был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть. Смерть жителя ПА от огнестрельного ранения подтверждена министерством здравоохранения автономии. Названо имя убитого: 17-летний Дирар аль-Кафрини.

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Басам ас-Саади в прошлом несколько раз задерживался силами безопасности Израиля. В общей сложности он провел в израильских тюрьмах около 15 лет.