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Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 02 августа 2024 г., 17:14 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 17:47
ВВС ЦАХАЛа ликвидировали двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Истребители ВВС ЦАХАЛа ликвидировали двух террористов "Хизбаллы", находившихся в одном из военных зданий в районе Блайда на юге Ливана.

Террористы были замечены бойцами 91-й дивизии в районе, откуда сегодня были произведены запуски ракет в направлении горного хребта Рамим в Верхней Галилее.

Ранее израильские средства ПВО успешно перехватили подозрительную воздушную цель, направлявшуюся из Ливана в северную часть Голанских высот. В этом районе был активирован сигнал "Цева адом".

Пожарные работают над тушением возгорания, возникшего в результате падения осколков сбитой ракеты, пострадавших нет.

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