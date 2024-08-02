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Израиль

ЦАХАЛ атаковал террориста "Хизбаллы", обстрелявшего район Араб аль-Арамшэ

время публикации: 02 августа 2024 г., 15:32 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 15:42
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по террористу "Хизбаллы" (иллюстрация)
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по террористу "Хизбаллы", ранее предпринявшему попытку обстрела района Араб аль-Арамшэ в Западной Галилее, недалеко от границы Ливана. Ракеты не достигли территории Израиля.

Спустя некоторое время бойцы 9-й бригады обнаружили в долине Вади-Хамуль на юге Ливана террориста, ответственного за ракетные пуски, после этого беспилотник ЦАХАЛа атаковал его.

За последние несколько часов было зафиксировано несколько ракет, запущенных из Ливана в сторону Израиля, основная их часть упала на незастроенной местности, жертв нет.

Артиллерия ЦАХАЛа атаковала огневые позиции противника.

Израиль
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