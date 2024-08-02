Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 2 августа: интенсивность боевых действий выросла

В ночь на 2 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, интенсивность боевых действий в секторе Газы выросла по сравнению с прошлой ночью. Удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Хаддад в районе Шуджаийя в Газе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Абу Хашем в центре города Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в районе Ас-Сабра в городе Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Ас-Сауафири, в районе Зайтун, на юге города Газа, есть убитый и раненые.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Нусейрате

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Маан, на востоке Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в западной части Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 2 августа.