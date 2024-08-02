Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 2 августа, температура немного понизится, но будет жарко и душно. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 22-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 31-41, в Беэр-Шеве – 24-35, в Мицпе-Рамоне – 20-34, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 23-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-36, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 32 градуса, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В субботу-воскресенье жара немного спадет. В понедельник – без существенных изменений.