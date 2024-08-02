ЦАХАЛ: за сутки в Газе уничтожены десятки террористов, в их числе снабженец "Исламского джихада"

ЦАХАЛ сообщает, что в Газе ликвидирован Мухаммад аль-Джабари, являвшийся заместителем руководителя производства боеприпасов в террористической организации "Исламский джихад".

Бойцы бригад "Гивати" и "Нахаль" (162-я дивизия) продолжают действовать в районе Рафиаха, на юге сектора. За последние сутки ими было ликвидировано около 30 боевиков террористических группировок.

Бойцы 16-й и 10-й бригад, действующей в составе 252-й дивизии, воюют в центре сектора. Ими, при поддержке ВВС, за сутки была ликвидирована группа боевиков, а также разрушено здание, в котором у террористов был склад боеприпасов и оружия.