Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 2 августа: операции в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 2 августа действовали в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме, Аль-Бире (около Рамаллы), Бейт-Лехеме.
Пограничная полиция действовала в Анате и Хизмэ, к северу от Иерусалима. В Хизмэ был задержан подозреваемый.
Происходили столкновения. Сообщалось о раненом с палестинской стороны.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 2 августа.
Ночью террористы обстреляли поселки Бейт-Хефер и Авней Хефец, расположенные около Туль-Карема. О пострадавших не сообщалось.