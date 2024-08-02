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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 2 августа: операции в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме

время публикации: 02 августа 2024 г., 06:05 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 06:10
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 2 августа: операции в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 2 августа действовали в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме, Аль-Бире (около Рамаллы), Бейт-Лехеме.

Пограничная полиция действовала в Анате и Хизмэ, к северу от Иерусалима. В Хизмэ был задержан подозреваемый.

Происходили столкновения. Сообщалось о раненом с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 2 августа.

Ночью террористы обстреляли поселки Бейт-Хефер и Авней Хефец, расположенные около Туль-Карема. О пострадавших не сообщалось.

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