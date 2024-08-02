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Израиль

Нетаниягу обсудил с Байденом и Харрис защиту Израиль от иранских ракет и беспилотников

время публикации: 02 августа 2024 г., 01:40 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 01:44
Нетаниягу обсудил с Байденом и Харрис защиту Израиль от иранских ракет и беспилотников
AP Photo/Ariel Schalit; AP Photo/Patrick Semansky

После телефонного разговора между Биньямином Нетаниягу и Джо Байденом пресс-служба Белого дома сообщила, что президент подтвердил свою приверженность обеспечению безопасности Израиля от всех видов угроз со стороны Ирана и его прокси-сил.

На фоне подготовки Израиля к отражению атаки со стороны Ирана, "Хизбаллы" и хустов Белый дом сообщил, что "президент обсудил усилия по защите Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников, а также развертывание новых систем обороны вооруженных сил США".

В сообщении Белого дома подчеркивается, что президент Байден в разговоре подчеркнул важность продолжающихся усилий по деэскалации напряженности в регионе.

Отмечается, что в этом разговоре также участвовала вице-президент Камала Харрис.

Израиль
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