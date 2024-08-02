Праздник непослушания около "Сде-Тейман" и планы оппозиции. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Когда заканчивается сессия Кнессета, у депутатов образуется избыток свободного времени. Комиссии парламента, правда, продолжают свою работу – к тому же и в дни сессии далеко не все парламентарии утруждали себя прилежным посещением пленарных заседаний, а также заседаний комиссий. И всё же каникулы – это особый период, когда дети и депутаты лишены определенных рамок деятельности, что сказывается на их поведении. Дети проводят все время перед экранами гаджетов. Депутаты принимают участие в экстравагантных мероприятиях – например, проникновениях на военные базы.

Кнессет ушел на каникулы в наилучший для премьер-министра момент. Его общественный рейтинг начал расти после удара ЦАХАЛа по йеменской Ходейде почти две недели назад м можно предположить, что после ликвидации Фуада Шукра, таинственной гибели Исмаила Ханийи и декларации о ликвидации Мухаммада Дэйфа эта тенденция сохранится.

Трения в коалиции хоть и не прекратились, но угрозы сиюминутного развала нет. Нетаниягу знает цену таким коротким политическим затишьям, тем более на фоне шторма, сотрясающего коалиционный корабль уже более года. И кто как ни Нетаниягу знает: сколь обманчива эта тишина?

Поле голосов в "Сде-Тейман"

"Камень, брошенный одним глупцом в источник, даже тысяча мудрецов не вытащит", – гласит известная пословица. На этой неделе военная система в очередной раз продемонстрировала дефицит в ней мудрецов и избыток глупцов. Политики же разыграли свою партию как по нотам.

Не собираюсь вдаваться тут в вопрос обоснованности задержания подозреваемых в издевательстве над террористом. Это дело военной полиции и прокуратуры, но можно лишь предположить, что если бы задержание осуществлялось чуть менее публично и демонстративно, многих неприятных сцен можно было бы избежать. Однако кому-то и зачем-то понадобилось устроить "маски-шоу". И последовала реакция, а политики, мгновенно оценившие электоральный потенциал этой скандальной истории, были тут как тут.

Реакции депутатов и министров на задержание резервистов, служивших в охране "Сде-Тейман", разделились. Одни предпочитали оставаться в рамках парламентской деятельности. Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн тут же объявил о созыве специального заседания комиссии для рассмотрения обстоятельств задержания военнослужащих. О прорыве военной базы сказано не было ни слова. Эдельштейн тем самым дал понять, кого в этом инциденте он считает зачинщиком . Причем дал понять он это без того, чтобы принимать участие в анархистском нападении на военную базу. Аналогично действовали большинство депутатов правых партий – в том числе от партии НДИ, выступившей на сей раз единым фронтом с коалицией. И лишь несколько парламентариев были так сильно озабочены перспективой остаться незамеченными в разворачивающейся драме, что поспешили из зрителей превратиться в участников. Разумеется, со стороны леволиберальной оппозиции звучала острая критика в адрес тех, кто прорывался на базы, и слова поддержки в адрес военной прокуратуры.

Впервые в истории государства, толпа штурмовала военные базы, едва ли кто-то мог себе представить, что депутаты Кнессета будут частью этой толпы. Если исходить из того, что депутаты хотели не только пропиариться, но и добиться какого-то результата, действия Эдельштейна были более осмысленными. Уже на следующий день на заседании его комиссии начальник кадрового управления ЦАХАЛа генерал-майор Янив Асор признал, что форма задержания подозреваемых была ошибочной. А главный обвинитель в военной прокуратуре полковник Матан Саламоуш подтвердил, что прокуратура по телефону связывалась с освобожденными террористами и интересовалась, не подвергались ли они издевательствам в "Сде-Тейман". Общественный эффект от обнародования этих фактов неизмеримо выше, чем от хулиганства под прикрытием депутатского иммунитета. Однако если высшей целью считать еще несколько голосов на праймериз, а не интересы государства, то действия Нисима Ваатури ("Ликуд") и Цви Сукота ("Ционут Датит") вполне логичны.

Война и кабинет: Нетаниягу против Галанта

28 июля, на следующий день после ракетного обстрела из Ливана, который привел к гибели 12 детей в Мадждаль-Шамсе, состоялось заседание военно-политического кабинета. В ходе этого заседания министры уполномочили главу правительства Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта принять решения по поводу ответных действий на севере. Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир воздержались, однако не стали публично протестовать. На правом фланге коалиции давно привыкли к тому, что Бен-Гвир, занимающий пост министра национальной безопасности, не посвящается в сколько-нибудь серьезные оперативные планы, связанные с вопросами безопасности государства. Нетаниягу банально не верит в способность этого министра держать язык за зубами и опасается утечек информации. В "Оцма Иегудит" примирились с данным фактом, однако это не помешало им раскритиковать Нетаниягу за то, что кабинет не был поставлен в известность по поводу планировавшейся ликвидации Фуада Шукра. Впрочем, критика эта скорее напоминала обычное ворчание недовольных своим положением министров.

Отношения между премьер-министром и министром обороны, в свою очередь, накаляются. В одной из бесед с приближенными Нетаниягу заявил, что Галант "хочет единолично управлять войной". Дополнительный виток напряженности обозначился после событий в "Сде-Тейман". Галант потребовал от премьер-министра проверить, не препятствовал ли Бен-Гвир вмешательству полиции во время беспорядков в "Сде-Тейман" и "Бейт-Лиде". Для приближенных премьера это стало еще одним сигналом, свидетельствующим о стремлении министра обороны раскачать коалиционную лодку, а то и перевернуть ее. Для Галанта это стало еще одной возможностью продемонстрировать свою самостоятельность.

В политической системе убеждены, что Нетаниягу ищет удобного случая для того, чтобы избавиться от Галанта в министерстве обороны, и, судя по заявлениям главы "Ямин Мамлахти" Гидеона Саара, у Нетаниягу есть реальная возможность сделать это. "Я не собираюсь закрывать свои политические перспективы на замок, даже если речь идет о союзе с Биби. Реальность изменилась", – сказал Саар на этой неделе в интервью "Маариву". Ни для кого не секрет, что Саар хочет быть министром обороны. Нетаниягу, со своей стороны, заинтересован в расширении коалиции, что избавит его от постоянной зависимости от Бен-Гвира. Договоренностей с Сааром пока нет, однако в политической системе убеждены, что соглашение возможно.

Оппозиция: Либерман формирует будущую коалицию

Ликвидация Дэйфа, Шукра и Ханийи поставила оппозицию в очень непростую ситуацию. С одной стороны, они не могут себе позволить критиковать подобные действия ЦАХАЛа и правительства, с другой – возможное замораживание переговоров по сделке с ХАМАСом требует от них не слишком рассыпаться в похвалах. 1 августа Яир Лапид выступает на митинге на Площади похищенных. Яир Голан предпочитает поменьше комментировать события, связанные с Шукром и Ханийей. А глава НДИ Авигдор Либерман формирует будущую коалицию. В интервью Newsru.co.il, которое будет опубликовано на следующей неделе, Либерман рассказал, что ведет переговоры с Бени Ганцем и Яиром Лапидом по вопросу о согласованных принципах работы будущей коалиции. "Должна быть создана сионистская коалиция. После выборов у нас не будет времени на эти споры. Нужно договориться заранее", – заявил он, отметив, что переговоров о создании нового политического блока сейчас нет, и они начнутся только после того, как будут объявлены выборы.

Кнессет ушел на каникулы. Но комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне продолжает обсуждение закона о призыве. Беспорядки около базы "Сде-Тейман" вновь сделали актуальными разногласия между политической и юридической системами. Война продолжается, а возможная сделка с ХАМАСом может в один момент нарушить шаткое равновесие, установившееся в коалиции.