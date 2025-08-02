x
02 августа 2025
|
последняя новость: 15:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 августа 2025
|
02 августа 2025
|
последняя новость: 15:33
02 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полуторагодовалый ребенок захлебнулся в бассейне в районе Иерусалима

Несчастные случаи
Иерусалим
Дети
время публикации: 02 августа 2025 г., 14:28 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 14:34
Полуторагодовалый ребенок захлебнулся в бассейне в районе Иерусалима
AP Photo/Gregory Bull

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о маленьком ребенке, который был доставлен на встречу с бригадой МАДА возле перекрестка "Альмог" в критическом состоянии после того, как захлебнулся в бассейне.

Санитары и фельдшеры МАДА незамедлительно начали реанимационные мероприятия. Малыш в возрасте примерно полутора лет был подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон, он эвакуирован в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook