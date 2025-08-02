Полуторагодовалый ребенок захлебнулся в бассейне в районе Иерусалима

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о маленьком ребенке, который был доставлен на встречу с бригадой МАДА возле перекрестка "Альмог" в критическом состоянии после того, как захлебнулся в бассейне.

Санитары и фельдшеры МАДА незамедлительно начали реанимационные мероприятия. Малыш в возрасте примерно полутора лет был подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон, он эвакуирован в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии.