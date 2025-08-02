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Израиль

Террористы ХАМАСа выбираются из туннелей в Бейт-Хануне и сдаются в плен: видео

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Исраэль Кац
время публикации: 02 августа 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 14:05
Террористы ХАМАСа выбираются из туннелей в Бейт-Хануне и сдаются в плен: видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Министр обороны Исраэль Кац опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х переданные ЦАХАЛом оперативные видеозаписи, на которых показаны трое террористов ХАМАСа, выбирающихся из туннеля, поднимающих руки и сдающихся израильским военнослужащим.

В соответствии с подписью под этими кадрами, действие происходит в Бейт-Хануне, где ЦАХАЛ продолжает уничтожение террористической инфраструктуры – как наземной, так и подземной, – чтобы обеспечить безопасность города Сдерот и населенных пунктов приграничной с Газой территории.

Операция в Бейт-Хануне началась около месяца назад после гибели пятерых бойцов Армии обороны Израиля, город сильно разрушен, однако израильские силы постоянно продолжают подвергаться нападениям.

Израиль
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