Террористы ХАМАСа выбираются из туннелей в Бейт-Хануне и сдаются в плен: видео

Министр обороны Исраэль Кац опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х переданные ЦАХАЛом оперативные видеозаписи, на которых показаны трое террористов ХАМАСа, выбирающихся из туннеля, поднимающих руки и сдающихся израильским военнослужащим.

В соответствии с подписью под этими кадрами, действие происходит в Бейт-Хануне, где ЦАХАЛ продолжает уничтожение террористической инфраструктуры – как наземной, так и подземной, – чтобы обеспечить безопасность города Сдерот и населенных пунктов приграничной с Газой территории.

Операция в Бейт-Хануне началась около месяца назад после гибели пятерых бойцов Армии обороны Израиля, город сильно разрушен, однако израильские силы постоянно продолжают подвергаться нападениям.