Семья похищенного Эвьятара Давида разрешила публикацию его фото из ролика ХАМАСа

Близкие похищенного террористами с музыкального фестиваля Nova Эвьятара Давида разрешили средствам массовой информации опубликовать кадр из видеозаписи с его изображением в плену, выложенной накануне террористической организацией ХАМАС.

Эвьятар Давид на этом видео без рубашки, и видно, что он сильно истощен – в буквальном смысле "кожа и кости". Террористы также вмонтировали в видео кадры изможденных палестинских детей, которые, как утверждает ХАМАС, умерли от голода.

До публикации последнего видео Израиль получал подтверждение того, что Эвьятар жив, во время последней сделки с ХАМАСом: боевики привезли его и Гая Гильбоа-Даля "на церемонию освобождения" других заложников.