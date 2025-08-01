Психологический террор: ХАМАС опубликовал видео с заложником Эвьятаром Давидом

Террористическая организация ХАМАС опубликовала видеозапись, на которой показан заложник Эвьятар Давид, похищенный 7 октября с музыкального фестиваля Nova. На момент похищения ему было 26 лет.

Эвьятар Давид снят без рубашки, видно, что он недоедает – он сильно похудел. При этом в видео вмонтированы кадры изможденных палестинских детей, которые, как утверждает ХАМАС, умерли от голода.

Израильские СМИ не публикуют видео или кадры из него до тех пор, пока не получат на это согласие родственников Эвьятара.

Последний раз Израиль получил подтверждение того, что Эвьятар жив, во время последней сделки с ХАМАСом: боевики привезли его и Гая Гильбоа-Даля "на церемонию освобождения" других заложников.