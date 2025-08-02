Авария в Ашдоде, тяжело травмирован мотоциклист

Около полуночи в Ашдоде на улице Халуцей а-Таасия произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован мужчина 29 лет, ехавший на мотоцикле, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавший доставлен в городскую больницу "Асута". Его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное.

О причастности других транспортных средств к аварии не сообщается.