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Израиль

Авария в Ашдоде, тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
Ашдод
время публикации: 02 августа 2025 г., 00:31 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 05:18
Авария в Ашдоде, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Около полуночи в Ашдоде на улице Халуцей а-Таасия произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован мужчина 29 лет, ехавший на мотоцикле, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавший доставлен в городскую больницу "Асута". Его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное.

О причастности других транспортных средств к аварии не сообщается.

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