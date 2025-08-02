Авария в Ашдоде, тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 02 августа 2025 г., 00:31 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 05:18
Около полуночи в Ашдоде на улице Халуцей а-Таасия произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован мужчина 29 лет, ехавший на мотоцикле, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Пострадавший доставлен в городскую больницу "Асута". Его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное.
О причастности других транспортных средств к аварии не сообщается.