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Израиль

На Газу вновь сброшены контейнеры с гуманитарной помощью

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 02 августа 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 12:29
На Газу вновь сброшены контейнеры с гуманитарной помощью
Ali Hassan/Flash90

В субботу, 2 августа, в южной части сектора Газы с самолетов грузовой авиации вновь были сброшены контейнеры с гуманитарной помощью.

"Аль-Джазира" передает, что сегодня в операции по десантированию помощи, вновь участвует Испания.

Ранее сообщалось об участии в таких миссиях ОАЭ, Иордании, Египта, Франции, Испании и Германии.

ЦАХАЛ подчеркивал, что мероприятия по улучшению гуманитарной ситуации в Газе проводятся в соответствии с указаниями политического руководства Израиля.

Израиль
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