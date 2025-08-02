На Газу вновь сброшены контейнеры с гуманитарной помощью
время публикации: 02 августа 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 12:29
В субботу, 2 августа, в южной части сектора Газы с самолетов грузовой авиации вновь были сброшены контейнеры с гуманитарной помощью.
"Аль-Джазира" передает, что сегодня в операции по десантированию помощи, вновь участвует Испания.
Ранее сообщалось об участии в таких миссиях ОАЭ, Иордании, Египта, Франции, Испании и Германии.
ЦАХАЛ подчеркивал, что мероприятия по улучшению гуманитарной ситуации в Газе проводятся в соответствии с указаниями политического руководства Израиля.
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