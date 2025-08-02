На Газу вновь сброшены контейнеры с гуманитарной помощью

В субботу, 2 августа, в южной части сектора Газы с самолетов грузовой авиации вновь были сброшены контейнеры с гуманитарной помощью.

"Аль-Джазира" передает, что сегодня в операции по десантированию помощи, вновь участвует Испания.

Ранее сообщалось об участии в таких миссиях ОАЭ, Иордании, Египта, Франции, Испании и Германии.

ЦАХАЛ подчеркивал, что мероприятия по улучшению гуманитарной ситуации в Газе проводятся в соответствии с указаниями политического руководства Израиля.