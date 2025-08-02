Виткофф посетил "площадь похищенных", где проходит акция с участием родственников заложников

В субботу, 2 августа, на "площади похищенных" в Тель-Авиве – около Музея изобразительных искусств, на бульваре Шауль а-Мелех – вновь собрались родственники заложников, удерживаемых террористами в Газе, и сотни активистов.

На месте проведения акции были положены матрасы, подобные тем, на которых заложники лежат в туннелях в Газе, и ограждения из колючей проволоки.

К участникам акции сегодня пришел спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф. Его встретили аплодисментами и скандированием "Верните их домой".

Как отмечает "Гаарец", Виткофф во второй раз приходит на "площадь похищенных".