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Израиль

Виткофф посетил "площадь похищенных", где проходит акция с участием родственников заложников

Тель-Авив
Заложники
Акции протеста
время публикации: 02 августа 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 12:18
Виткофф посетил "площадь похищенных", где проходит акция с участием родственников заложников
Avshalom Sassoni/Flash90

В субботу, 2 августа, на "площади похищенных" в Тель-Авиве – около Музея изобразительных искусств, на бульваре Шауль а-Мелех – вновь собрались родственники заложников, удерживаемых террористами в Газе, и сотни активистов.

На месте проведения акции были положены матрасы, подобные тем, на которых заложники лежат в туннелях в Газе, и ограждения из колючей проволоки.

К участникам акции сегодня пришел спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф. Его встретили аплодисментами и скандированием "Верните их домой".

Как отмечает "Гаарец", Виткофф во второй раз приходит на "площадь похищенных".

Израиль
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