Молодой мужчина упал с электровелосипеда в Явне, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине в возрасте примерно 22 лет, который поскользнулся и упал с электровелосипеда на Шдерот а-Санхедрин в Явне.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его на машине интенсивной терапии в больницу "Шиба" в тяжелом состоянии.

Сообщается, что пострадавший получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму, он подключен к аппарату искусственного дыхания.